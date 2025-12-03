A Guarda Municipal de Araucária prendeu um homem no final de semana, após ele agredir a esposa com golpes de cabo de vassoura.

Na primeira situação, a vítima da violência foi até a sede da Guarda Municipal pedir ajuda. Ela relatou aos guardas que tinha sido agredida pelo companheiro. Seu corpo apresentava diversas marcas de agressão, que, segundo ela, foram provocadas pelo seu marido com golpes de cabo de vassoura.

Diante da situação, uma equipe foi até o endereço do agressor e realizou a abordagem. O sujeito recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.