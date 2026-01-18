Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária prendeu um homem por violência doméstica no início da madrugada deste domingo (18), no bairro Iguaçu. A ocorrência foi registrada após a vítima relatar que foi agredida pelo companheiro, que teria chegado em casa com sinais de embriaguez.

Segundo as informações da ocorrência, a mulher apresentava lesão grave no nariz. Durante as agressões, o filho da vítima, de um ano e cinco meses, que estava em seu colo, também sofreu ferimento no queixo.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. A vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.