Homem é preso após agredir esposa e fugir com filha recém-nascida

Na manhã da última quarta-feira, 03 de janeiro, por volta de 07h20, a equipe de motos da Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo violência doméstica na Rua Joaquim de Oliveira Godoy, no bairro Campina da Barra.

Ao chegar no local, a equipe percebeu que a mulher apresentava lesões pelos braços, e então ela esclareceu que havia sido agredida com socos pelo seu companheiro. Ela também fala que o homem estava bastante alterado, e que havia saído com a filha recém-nascida do casal.

Os policiais realizaram uma patrulha pela região e conseguiram encontrar o agressor, que estava segurando a filha no momento da abordagem. Diante desta situação, e da vontade da vítima em representar criminalmente contra o marido, o agressor recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Mandado de prisão

No mesmo dia, uma equipe de motos da Guarda Municipal estava realizando um patrulhamento pelo bairro Passaúna, quando recebeu uma denúncia de um morador que informou que um homem estaria passeando com dois cães de grande porte, e um deles estaria sem coleira.

A equipe realizou buscas e conseguiu localizar o sujeito na Rua José Biscaia, no bairro Passaúna. O homem foi orientado, mas ao checar sua vida pregressa, foi encontrado um mandado de prisão em seu desfavor.

O sujeito recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Araucária para as providências cabíveis.