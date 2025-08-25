No final da tarde de domingo (24), a Guarda Municipal de Araucária foi acionada após populares presenciarem um homem agredindo sua ex-companheira na rua. A denúncia informava ainda que a vítima estava com um bebê recém-nascido no colo. Quando a equipe chegou ao local indicado, o casal já havia saído, mas com informações repassadas pelos populares, os agentes conseguiram chegar até a residência da vítima.

Na garagem do imóvel, os guardas encontraram o suspeito e a mulher que estava com o filho nos braços. A mulher chorava e demonstrava estar apavorada. Durante a abordagem, o agressor se mostrou bastante alterado, gritando contra a equipe e segurando a vítima, enquanto fazia ameaças de morte, afirmando que “sairiam todos mortos da casa” e que mataria a companheira.

Em conversa com os guardas, a vítima relatou que já havia sido agredida anteriormente pelo ex -companheiro e que possuía medida protetiva solicitada em janeiro, embora o agressor ainda não tivesse ciência formal da decisão judicial. A mulher contou também que havia reatado o relacionamento, mas devido às constantes brigas e por medo de algo acontecer com ela e o filho, tentou diversas vezes deixar a residência, sendo impedida pelo suspeito, que a coagiu a permanecer no local mediante ameaças.

Diante da gravidade da situação, os agentes conseguiram que o agressor soltasse a vítima, garantindo a segurança da mãe e da criança. O homem recebeu voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas para evitar fuga e preservar a integridade física dele, da equipe e da própria vítima.

Após avaliação médica na Unidade de Pronto Atendimento de Araucária, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para que as medidas legais fossem tomadas.