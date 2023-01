Homem é preso após agredir namorada na área rural de Roça Nova

Nessa quinta-feira (05), por volta de 16h, a Guarda Municipal recebeu uma denúncia de violência doméstica na Rua Ladislau Karas, na área rural de Roça Nova. Segundo a vítima, o companheiro a teria agredido com diversos socos e chutes, deixando-a com hematomas nas pernas, braços e abdômen.







Ao chegar no local, os agentes receberam a informação que o sujeito teria fugido com um veículo Renault Sandero de cor branca. O ocorrido foi repassado via rádio para outra equipe da GMA que abordou o veículo.

Diante do interesse da vítima em representar criminalmente contra o agressor, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.