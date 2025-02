Homem é preso após invadir casa de ex companheira e tentar matá-la no bairro Passaúna

Na noite de sábado (23), uma equipe da Guarda Municipal foi acionada via central para atender uma denúncia de tentativa de roubo no bairro Passaúna. No entanto, ao chegar ao local indicado, informações de moradores direcionaram os agentes até a Avenida Independência, onde se desenrolava a ocorrência.

No local, um indivíduo havia sido contido por populares após invadir a residência de uma mulher, com quem teria tido um breve relacionamento anterior. Segundo o relato da vítima, o agressor teria pulado o muro de sua casa e, ao ser notado, ela se trancou no banheiro em busca de proteção. O suspeito, armado com duas facas, teria arrombado a porta do cômodo, ameaçando a vítima de morte caso ela tentasse pedir ajuda.

A mulher conseguiu desarmá-lo momentaneamente, jogando as facas pela janela. Porém, o agressor voltou a atacá-la, empurrando-a contra uma janela, que quebrou com o impacto. O indivíduo ainda teria tentado golpeá-la no pescoço com uma tesoura. A vítima, ao gritar por socorro, conseguiu fazer com que o agressor fugisse do local.

Durante a fuga, o suspeito pulou o muro de outra residência, sendo contido por moradores até a chegada da Guarda Municipal. A vítima apresentava lesões leves, incluindo um corte no lábio e no polegar, mas recusou atendimento médico.

Diante do interesse da vítima em registrar queixa, ambas as partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia. No momento em que chegaram na delegacia, o agressor tentou agredir novamente os agentes, sendo necessário o uso do Spark e o uso de algemas, para garantir a segurança dos envolvidos e evitar uma possível fuga.

O agressor alegou que estava na residência a convite da vítima e afirmou ter sido ameaçado pelo pai dela com uma arma de fogo, além de dizer que os ferimentos teriam sido causados por ela própria durante uma discussão.

Após ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a remoção dos dardos do dispositivo, o indivíduo foi encaminhado de volta à delegacia