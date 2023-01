Homem é preso após perseguir e ameaçar ex-esposa

Na madrugada do último domingo (29), a Guarda Municipal recebeu uma denúncia de uma mulher que dizia estar sofrendo ameaças e perseguição do seu ex-marido.

No momento em que os agentes chegam para conversar com a moça, o ex-companheiro aparece nas proximidades, mas fugiu quando os guardas foram abordá-lo, sendo iniciada uma perseguição a mais de 160 km/h por algumas ruas. O indivíduo por pouco não causou um acidente na Rua Pedro Druszcz. O motorista, ao chegar nas proximidades da Rua Maranhão, perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore, com ferimentos leves, o sujeito em estado alterado saiu do carro e foi preso pela equipe da GMA.

O homem foi preso por ameaçar a ex-esposa, desobedecer à ordem de parada, direção perigosa e embriaguez ao volante.