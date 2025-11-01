Uma equipe da ROMU realizava patrulhamento preventivo na região do Passaúna por volta das 19:40 de sexta-feira (31), quando percebeu que um homem entrou rapidamente em um comércio ao notar a presença policial. Os agentes seguiram até o local e abordaram o indivíduo no momento em que ele saía do banheiro. Durante a revista pessoal, foram encontrados dois pinos de cocaína escondidos em sua meia.

Em seguida, os guardas verificaram o banheiro de onde o homem havia saído e localizaram mais 43 pinos de cocaína, além de 31 invólucros contendo crack. O homem, de 26 anos, declarou aos agentes que realizava a venda dos entorpecentes na região. Além das drogas os agentes apreenderam R$50,00 em espécie.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Araucária para os procedimentos legais.