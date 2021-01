Homem é preso com moto e celular roubados

Compartilhe esta notícia

Ao checar roubo de celular, os guardas municipais também apreenderam moto roubada. Foto: divulgação

Durante um patrulhamento preventivo na rua Carlos Vicente Zapxon, no bairro Costeira, por volta da meia noite desta terça-feira, 19 de janeiro, a Guarda Municipal prendeu um homem com uma moto e celular roubados. A GM passava pela via quando foi abordada pela vítima, e esta informou que o rastreamento indicava que o aparelho estaria nas proximidades.

Enquanto a vítima conversava com a equipe, um motociclista passou pelo local, e sua moto de cor preta acabou sendo reconhecida pelo cidadão como sendo a mesma utilizada no roubo do seu aparelho. A guarnição rapidamente saiu no encalço da moto e teve sucesso na abordagem, encontrando com o condutor um aparelho celular com as características repassadas pela vítima.

Na checagem das placas da motocicleta, os GMs descobriram que ela também era roubada. Diante das evidências e do reconhecimento do homem como sendo o autor do roubo do celular, a equipe deu voz prisão e o conduziu para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Publicado na edição 1245 – 21/01/2021