Homem é preso com “trezoitão” escondido no carro em Operação Segura da PM

Nesta terça-feira (10/09), a Polícia Militar de Araucária prendeu um homem portando um revólver calibre 38, cuja numeração estava suprimida. A prisão aconteceu quando a equipe realizava um bloqueio da Operação Cidade Segura, em frente à empresa Brafer, na Avenida das Araucárias, bairro Barigui.

Em determinado momento, um veículo Ford Fox vermelho chegou no ponto de bloqueio e não acatou a ordem de parada, iniciando assim uma breve perseguição. A PM alcançou o veículo, deu voz de abordagem ao motorista e iniciou a revista pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado. No entanto, quando os policiais se preparavam para fazer a busca no interior do veículo, o homem ficou visivelmente nervoso e tentou impedir a revista.

Diante desse comportamento, as suspeitas da equipe aumentaram. Na busca foi encontrando dentro do carro um revólver calibre 38, com 5 munições intactas e a numeração suprimida.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. Ele responderá por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.