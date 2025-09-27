Na noite de quinta-feira, 25 de setembro, um homem foi preso após atear fogo na própria residência em Fazenda Rio Grande, logo depois de receber uma ordem judicial que determinava que ele deixasse a sua casa. O sujeito fugiu do local do crime e seguiu para Araucária, onde acabou sendo localizado e detido pela Guarda Municipal na Rua Francisco Knopik.

A equipe realizava um patrulhamento, quando avistou o indivíduo mexendo no porta-malas de um veículo Sandero vermelho, em frente a um estabelecimento comercial. Diante da baixa iluminação, os agentes decidiram realizar a abordagem. Durante a verificação de documentos, foi confirmada a identidade do homem, que já havia sido apontado como autor do incêndio em Fazenda Rio Grande.

Em conversa com os policiais, o homem admitiu ter realizado o crime por volta das 17h, utilizando um líquido inflamável conhecido como thinner, após receber pelo celular a notificação judicial de afastamento. Sua companheira, vítima no caso, confirmou o interesse em representá-lo criminalmente.

No interior do veículo utilizado pelo suspeito, foram encontrados diversos objetos pessoais, incluindo um televisor de 55 polegadas, que segundo ele pertencia ao casal. Os itens foram entregues a um responsável indicado pelo próprio detido. Também foram recolhidos celulares, dinheiro em espécie, documentos pessoais e cartões bancários.

O homem foi levado para a receber atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), já que apresentava queimaduras no braço direito e escoriações no punho esquerdo. Após ser liberado, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Fazenda Rio Grande para as medidas cabíveis.