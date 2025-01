Homem é preso em flagrante com 21 buchas de crack no Thomaz Coelho

Na última semana, a Guarda Municipal de Araucária realizou a prisão de um homem que foi pego em flagrante com 21 buchas de crack. A equipe estava realizando um patrulhamento pela rua José Karas, no bairro Thomaz Coelho, quando avistou uma ação suspeita do indivíduo.

O homem estava sentado em uma pedra em frente à sua casa, e ao avistar a viatura, se levantou e jogou um objeto em direção a residência vizinha.

A abordagem foi realizada e os agentes confirmaram que o objeto descartado se tratava dos invólucros com as substâncias ilícitas. Além disso, também foi encontrado o total de R$ 69,00 em trocados no bolso da calça do sujeito.

Ao receber a voz de prisão, o homem ficou alterado e começou a gritar, onde foi necessário o uso moderado de força e algema para contê-lo. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico, em seguida encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.