Homem é preso em flagrante pelo crime de feminicídio

Na tarde da última segunda-feira, 29 de janeiro, um homem foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio na Avenida Independência, na região de Campina das Pedras, próximo à Igreja Campina das Pedras.

De acordo com as informações, Tiago Trindade teria tirado a vida da sua companheira, identificada como Eduarda Amabili Correia de 25 anos, que trabalhava durante a noite no Colégio Estadual João Nerli da Cruz.

Familiares apontam que o relacionamento era bastante tóxico, e que Tiago era muito ciumento e agressivo. Ele teria imobilizado a vítima, após ela se negar a deixar o companheiro olhar seu celular. Então Tiago pressionou o joelho contra o pescoço dela para que o celular fizesse o reconhecimento facial e desbloqueasse. Nisso, ele pressionou com tanta força, que acabou tirando a vida de Eduarda. Quando percebeu o que tinha feito, o sujeito ligou para os familiares que foram ao socorro da vítima. Posteriormente foi descoberto que Tiago fez uso de cocaína durante a noite.

O irmão do agressor e sua esposa foram até a residência e encontraram a Eduarda inconsciente, e de acordo com eles, seu rosto estava aparentemente azul. O Tiago não estava mais no local quando ambos chegaram. Eles a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento por volta de 15h30, mas infelizmente Eduarda já chegou no local sem vida. Mesmo assim, a equipe médica realizou as manobras de reanimação por cerca de 40 minutos, mas infelizmente não obtiveram sucesso.

Na mesma tarde, agentes da polícia foram até a residência e encontraram o Tiago Trindade, que foi preso em flagrante, e posteriormente confessou o crime na Delegacia de Polícia de Araucária.

De acordo com o delegado Eduardo Kriger, nesta terça-feira (30/01) será realizada a audiência de custódia, e é previsto que em 10 dias o inquérito seja concluído e encaminhado para o Ministério Público.

Confira a live que realizamos sobre o caso: