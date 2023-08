Homem é preso na madrugada de domingo por tráfico de drogas

Na madrugada deate domingo (06/08), agentes da Guarda Municipal, que estavam realizando patrulhamento no bairro Sabiá, avistaram um veículo em atividade suspeita na Rodovia do Xisto, próximo ao posto Cupim, ao notar a presença da viatura o condutor do veículo mudou rapidamente de faixa e acelerou o carro.

Após perceberem que o indivíduo estava tentando fugir, os agentes emitiram repetidos efeitos sonoros e tentaram abordar o motorista, ele não atendeu ao pedido e continuou conduzindo o veículo em alta velocidade, colocando em risco outros carros que transitavam pela via.

Os policiais precisaram efetuar disparos no pneu do veículo, para que o motorista parasse e os agentes pudessem realizar a abordagem, então o condutor parou o veículo para que fosse realizada a busca.

Quando os agentes o abordaram, ele confessou estar a caminho de São José dos Pinhais e transportando drogas, na busca pessoal não foi encontrado nada, porém, dentro do carro foram encontradas diversas substâncias: maconha, LSD, MD, THC liquido e algumas unidades de vaper, todos os entorpecentes estavam embalados separadamente e com uma etiqueta contendo o apelido do possível destinatário.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Araucária e seu veículo foi guinchado.