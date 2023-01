Homem é preso no bairro Cachoeira após assediar garoto de 10 anos

Na tarde do dia 1º de janeiro, a Guarda Municipal recebeu uma denúncia de importunação sexual na Rua Josefa Muchau, no bairro Cachoeira. Segundo a mãe do menino, o vizinho estava em frente a sua casa vestido com apenas uma peça íntima. Ele também teria mostrado a genitália para o garoto de 10 anos e ainda o teria convidado para entrar na casa.







O garoto relatou chorando o ocorrido à mãe, que imediatamente pediu ajuda de outros vizinhos para conter o sujeito até a chegada da GMA. Diante do depoimento da mãe e o interesse de representação criminal, o vizinho recebeu voz de prisão, sendo encaminhado em seguida à delegacia para as providências cabíveis.