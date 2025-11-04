Na noite de segunda-feira, 03 de novembro, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo violência doméstica em um condomínio localizado no bairro Costeira.

Quando os agentes chegaram no local, encontraram alguns moradores na portaria, que indicaram o sujeito envolvido na denúncia tentando sair do local com uma motocicleta.

A abordagem foi realizada e confirmaram que o homem estava envolvido na ocorrência. De acordo com o relato da vítima, o seu companheiro a agrediu com um soco no rosto e a empurrou da escada. Ela também contou aos guardas que quando saiu do prédio, o sujeito a seguiu com uma faca em mãos.

Felizmente, os moradores do condomínio perceberam a intenção do indivíduo e conseguiram desarmá-lo.

Diante disso, e do interesse da vítima em representar criminalmente contra o agressor, ele recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.