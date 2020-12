Homem é preso pela GM dirigindo alcoolizado e sem CNH

Compartilhe esta notícia

Uma equipe da Guarda Municipal fazia um patrulhamento preventivo pela rua Miguel Bertolino Pizzato, na noite deste sábado, 5 de dezembro, quando se deparou com um motociclista que havia se envolvido em um acidente. O homem estava com o tornozelo ferido e o socorro já havia sido solicitado por colegas da vítima, que trabalham no serviço de entregas.

O motociclista relatou que descia pela Bertolino, que é prefencial no trecho onde aconteceu o acidente, quando um veículo de cor prata colidiu contra sua moto, e em seguida se evadiu sem prestar socorro.

Ao vistoriar o local, a equipe encontrou uma placa de licença de veículo, a qual foi checada e descobriu-se ser de um GM Vectra de cor prata. Minutos mais tarde, a Central da GMA recebeu denúncia de que o veículo envolvido no acidente estaria rodando na rua Eugênio Naconiezcny. Guarnições foram até o endereço e abordaram o Vectra. O condutor apresentava visível estado de embriaguez, além de não possuir carteira de habilitação.

O homem foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool. Diante dos fatos, o condutor do veículo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal e por dirigir sem CNH. A vítima foi conduzida ao Hospital Municipal de Araucária, onde segue internada.