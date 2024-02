Homem é preso pela GMA após agredir esposa

Na madrugada do último sábado, 03 de fevereiro, por volta de 02h40, a Central da Guarda Municipal de Araucária recebeu uma ocorrência envolvendo Lei Maria da Penha.

Quem acionou a GMA foi um vizinho, que relatou ter escutado pedidos de socorro vindo de um apartamento no condomínio onde mora, que está localizado na Rua Maria Sobania, no bairro Tindiquera.

Imediatamente uma equipe da GMA foi até o local, e ao entrar no bloco do condomínio, os policiais conseguiram ouvir os gritos da mulher, mas parou de repente. Já na porta do apartamento, os agentes chamaram os proprietários, mas não tiveram resposta, sendo necessário arrombar a porta. Assim que entraram na residência, o agressor foi pego em flagrante sufocando a vítima no chão.

Foi necessário o uso de força moderada e equipamento menos que letal para conseguir conter o sujeito e salvar a vítima. Devido ao estado agressivo do homem, ele foi detido e algemado. Vários objetos dentro do apartamento encontravam-se destruído. Além disso, a vítima estava com hematomas pelas mãos, pés, pescoço e algumas outras regiões do corpo.

Os policiais o encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil pelo crime de tentativa de feminicídio, desacato a autoridade, desobediência e resistência à prisão.