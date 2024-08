Homem é preso pela PCPR por roubo e corrupção de menores

Na manhã desta terça-feira, 06 de agosto, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou a prisão de um homem pelo crime de roubo e corrupção de menores. O sujeito de 26 anos foi sentenciado a seis anos de prisão.

“O mandado foi expedido pela Vara de Execução Penal da Comarca de Araucária e o processo criminal remonta ao ano de 2016”, explica o delegado da PCPR Felipe Martins.

Após a equipe policial realizar investigações, o sujeito foi encontrado, sendo imediatamente encaminhado ao sistema penitenciário.

Denúncias

