Durante patrulhamento preventivo pelo bairro Capela Velha, no domingo (10), uma equipe da Polícia Militar visualizou um indivíduo, que foi rapidamente reconhecido pelos policiais, pois ele era procurado.

Ao perceber a aproximação da guarnição, o suspeito correu em direção a uma residência, na Rua Andorinha, onde ocorria uma confraternização. Ele foi localizado dentro do banheiro da casa e ofereceu resistência à abordagem, mas acabou se rendendo e acatando as ordens policiais.

Durante a ação, os agentes constataram que a casa onde o homem tentou se esconder pertencia ao seu irmão. Ao realizar a abordagem do suspeito, confirmaram a existência de um mandado de prisão pelo artigo 157 e deram voz de prisão ao homem.

Os policiais precisaram utilizar algemas pois o indivíduo ofereceu resistência a prisão. Ele foi encaminhado a Delegacia para os procedimentos cabíveis.