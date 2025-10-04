Neste sábado, 04 de outubro, a Polícia Militar de Araucária realizou a Operação Barreira. Durante essa ação, no bairro Campina da Barra, um homem foi preso por circular com um veículo adulterado.

As equipes realizavam fiscalização de rotina, quando abordaram um Ford Fiesta. Ao consultar as placas, os agentes constataram que a numeração correspondia, na realidade, a uma motocicleta Honda Bros.

Diante da constatação de adulteração, o condutor recebeu voz de prisão e, junto com o veículo, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Araucária para os procedimentos legais.