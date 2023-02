Homem é preso pela terceira vez pelos crimes de esbulho possessório, poluição e dano ambiental

A Polícia Civil de Araucária prendeu na tarde desta quinta-feira (16/02), Milton Gama Ferro, vulgo “Ferrinho”, pelos crimes de destruição ao meio ambiente e invasão à propriedade. Esta foi a terceira prisão do homem desde 2021. Segundo a DP, após prendê-lo duas vezes em flagrante, por invasão à propriedade e crimes ambientais, foi instaurado um inquérito policial para averiguar um terceiro crime da mesma natureza, considerando que o proprietário do terreno foi na Delegacia de Araucária reclamar que “Ferro” não saiu da residência, mesmo com ordem judicial e continuou depredando a área de preservação permanente.

Durante a investigação, foi constatada a veracidade dos fatos e descobriu-se que o suspeito havia instalado no local um ferro-velho, com diversas carcaças de veículos que estavam poluindo o meio ambiente e causavam danos a área de preservação. Outro crime constatado pelas investigações foi de invasão à propriedade privada, na área onde o investigado instalou seu ferro-velho.

Com base nas provas e além de ser o terceiro inquérito policial que responde, o delegado Tiago Wladyka representou pela prisão preventiva de “Ferro”, que foi decretada pela Vara Criminal de Araucária. Com o mandado em mãos, policiais civis da Delegacia local realizaram uma operação, localizaram e prenderam “Ferro”, no mesmo lugar em que estava poluindo o meio ambiente. Ele foi encaminhado para a cadeia pública de Araucária onde permanece à disposição da justiça.