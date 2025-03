Homem é preso por agredir a esposa com cabo de vassoura

No início da madrugada de sábado, 7 de março, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência de violência doméstica na Rua dos Compadres, no bairro Capela Velha.

No local, os agentes encontraram a vítima, que apresentava ferimentos no rosto. Ela relatou que, durante uma discussão, foi agredida pelo marido com um cabo de vassoura, que chegou a se quebrar devido à força dos golpes.

Diante da situação, os guardas chamaram o agressor, que estava na garagem da residência. Ao aparecer, ele tentou atacar a equipe, que precisou usar uma arma de eletrochoque para contê-lo, pois o homem se mostrava bastante agressivo. A vítima informou ainda que a violência era recorrente, principalmente na frente do filho do casal, que é portador de necessidades especiais.

O agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em seguida à Delegacia de Polícia Civil de Araucária. Devido à sua resistência, foi necessário o uso de algemas. A mulher também foi levada para receber atendimento médico, e manifestou interesse em obter uma medida protetiva contra o agressor.