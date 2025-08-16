Na manhã deste sábado (16), uma equipe da Guarda Municipal foi acionada pela Central para deslocar-se até a Rua Isidoro Ksiziakiewicz, esquina com a Rua Antônio Brunato, no bairro Costeira. Segundo o solicitante, um homem estaria agredindo uma mulher em via pública.

Em patrulhamento pelas ruas da região, os policiais localizaram os envolvidos. A vítima estava com o rosto ensanguentado, decorrente das agressões sofridas.

Em relato aos agentes, a mulher contou que estava caminhando junto do agressor, seu ex companheiro, que havia tomado algumas cervejas. Em determinado momento, ele se alterou, exigindo que ela conseguisse entorpecentes, quando ela se negou, ele passou a agredi-la com uma chave de fenda, atingindo seu rosto e outras regiões do corpo.

Diante dos fatos, a vitima foi encminhada para a Unidade de Pronto Atendimento Municipal (UPA) para realização do atendimento médico necessário e, na sequência, até a Delegacia da Policia Civil para providências cabíveis. O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.