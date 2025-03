Homem é preso por assediar adolescente na véspera do Dia das Mulheres

Na noite desta sexta-feira, 07 de março, dia anterior à data em que é comemorado o Dia Internacional das Mulheres, a Guarda Municipal de Araucária prendeu um homem por assediar uma adolescente de 17 anos.

Uma equipe foi até o local e conversou com a mãe e o padrasto da vítima. Segundo o relato, a menina trabalhava em uma lanchonete, localizada no bairro Costeira, quando teria sido assediada pelo proprietário do comércio.

A vítima informou que seu chefe enviou algumas mensagens impróprias a ela, e durante o expediente, ele teria a assediado fisicamente. A jovem também conta que o indivíduo propôs que ela realizasse programas sexuais para ele.

Conforme o boletim de ocorrência, o sujeito confessou à equipe que teria enviado as mensagens, mas apenas como brincadeira.

Diante da situação, todos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para os procedimentos cabíveis.