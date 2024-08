Homem é preso por descumprir medida protetiva no bairro Cachoeira

Na última terça-feira, 27 de agosto, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo quebra de medida protetiva no Condomínio Spazio Campodoro, localizado na rua Papa João XXIII, no bairro Cachoeira.

De acordo com informações oficiais, o porteiro do prédio relatou que um homem entrou no condomínio e foi até a porta do apartamento da vítima, sua ex-companheira. O sujeito estava visivelmente embriagado e não conseguia formular uma frase corretamente e nem andar direito. Ele foi impedido de entrar no apartamento pelo vigilante do condomínio, que ficou com o homem até a chegada da viatura da GMA.

No local, os agentes falaram com a vítima, que informou possuir uma medida protetiva em desfavor do indivíduo. Diante dessa situação, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Porém, quando a viatura chegou no endereço, perceberam que o sujeito estava dormindo e não acordava. Imediatamente, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico.