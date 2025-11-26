Por volta de 21h de terça-feira, 25 de novembro, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo na área rural de Capinzal.

No local, um morador relatou que um homem o ameaçou por conta do barulho alto de sua motocicleta. O indivíduo teria dito que se o morador não parasse com o barulho, ‘o bicho iria pegar’. Em seguida, efetuou aproximadamente 20 disparos.

Os agentes foram até a casa do sujeito, que confirmou ser o autor dos tiros. Ele informou à equipe que não aguentava mais o barulho da motocicleta. A arma de fogo usada foi apresentada aos agentes, e no quintal foram encontradas as cápsulas deflagradas. P

Diante dessa situação, o indivíduo, que apresentava sinais de embriaguez, recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.