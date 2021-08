Homem é preso por embriaguez ao volante e direção perigosa

Um condutor foi preso na tarde desta sexta-feira, 6 de agosto, ao não obedecer a orientação de guardas municipais, após ter sido acusado por populares de que ele estaria conduzindo seu veículo de maneira perigosa. Como o homem estava com o carro parado em um comércio na rua Manoel Ribas, agentes da GMA foram até ele e confirmaram o estado de embriaguez. Porém, como ele não estava dirigindo no momento, a equipe policial apenas o orientou a chamar uma pessoa que estivesse em condições de conduzir o veículo.

O problema é que tão logo os guardas viraram as costas, o motorista entrou no veículo e saiu acelerando. A equipe acompanhou o veículo e com muita dificuldade, conseguir fazer o homem parar. O Departamento de Trânsito foi acionado e ofereceu o teste de bafômetro, que acusou dosagem alcoólica de 0,84mg/l. Diante disso, o homem recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Polícia Civil para providências.