Homem é preso por embriaguez ao volante e posse de drogas

A Guarda Municipal de Araucária prendeu um homem no início da madrugada da última terça-feira, 11 de fevereiro, por embriaguez ao volante e posse de drogas.

Uma equipe foi acionada por um morador da Rua Capitão Leonardo Graziano, no bairro Porto das Laranjeiras, relatando que um motorista havia perdido o controle do carro e invadido uma área de matagal no final da via.

Ao chegarem ao local, os agentes avistaram um homem tentando fugir. Os moradores apontaram que ele era o condutor do veículo. Durante a abordagem, os guardas encontraram duas embalagens de cocaína em seu bolso, além de identificarem sinais visíveis de embriaguez.

Ao ser questionado, o sujeito contou que não conhecia a região e, por isso, acabou perdendo o controle do veículo. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro e também recusou atendimento médico.

Diante disso, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis.