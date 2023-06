Homem é preso por furtar cabo elétrico e GMA encontra ponto de venda no Jd Israelense

Na última segunda-feira (05/06), por volta de 03h45, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma ocorrência de furto de cabos de rede elétrica na Rua José Lemos, no bairro Barigui. No local, um homem foi abordado e com ele a equipe encontrou uma certa quantidade de cabos cortados. Ele confessou que estava realizando o furto com mais dois homens, e que um deles estava o aguardado em um veículo Fiat Punto, próximo dali.

O sujeito também informou haver uma residência na Rua Nelson Mandela, na ocupação irregular Jardim Israelense, onde muitos outros cabos elétricos estavam prontos para venda. Os policiais foram até o local indicado e encontraram o material citado anteriormente.

Diante de todo o ocorrido, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Divulgação: GMA.