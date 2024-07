Homem é preso por furtar chocolates na Loja Americanas

Na tarde deste sábado, 13 de julho, um homem foi preso após furtar chocolates na Loja Americanas, localizada próximo ao Terminal Central de Araucária.

A Guarda Municipal de Araucária foi acionada via central, e uma equipe foi até o endereço. No local, os agentes conversaram com o gerente, que relatou ter visto o rapaz furtando os doces pelas câmeras de segurança. Uma funcionária disse aos policiais, que viu o ladrão saindo da loja e indo em direção ao Terminal Central.

A equipe da GMA realizou um patrulhamento, e encontrou o sujeito na rua Pedro Druszcz, no Centro. Na revista pessoal, foram encontrados 6 barras de chocolate da marca Lacta, e 4 ovos de brinquedo.

Diante disso, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Os agentes precisaram usar algemas no sujeito, já que ele mostrou um pouco de resistência em seguir as ordens oficiais.