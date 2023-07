Homem é preso por importunação sexual e lesão corporal na área rural de Araucária

Durante a tarde desta quarta-feira (20/07), um indivíduo tentou invadir uma casa na Zona Rural do município, ele ameaçou uma menor de idade que morava no local dizendo que entraria na casa e “faria de tudo com ela”.

O irmão da garota, que também estava no local, impediu a entrada do agressor que prometeu voltar e se vingar deles. Horas depois, o menino saiu de casa para ir encontrar um amigo, porém no meio do caminho ele voltou a encontrar o homem que havia tentado invadir sua casa, o homem então abordou o garoto e o agrediu com violência, deixando vários hematomas no rosto dele.

Uma viatura da Guarda Municipal foi chamada para atender o chamado, chegando no local os policiais ouviram o relato da mãe, ela descreveu algumas características físicas que os ajudaram a encontrar o homem. Após realizarem buscas na região, encontraram o homem e deram voz de prisão à ele, que foi encaminhado para a Delegacia.