Homem é preso por importunação sexual em ônibus e posse de drogas

Na noite do último sábado, 15 de junho, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo importunação sexual dentro do transporte coletivo da linha Capão Raso/Araucária.

De acordo com o relato da vítima, um homem sentou atrás dela no banco e começou a ter atitudes estranhas, ela diz que ouviu ele falar alguma coisa, mas por conta do nervosismo, não conseguiu identificar o que era. Então, o sujeito passou a mão nas costas da mulher. Outro homem presenciou a situação e orientou a vítima a trocar de lugar com ele.

A mulher acionou a Guarda Municipal, e já no Terminal Central de Araucária, a equipe realizou a abordagem do indivíduo, que estava visivelmente alcoolizado. Com ele foram encontradas 8 pedras de crack e uma pequena quantia em dinheiro. Ao ser questionado sobre o possível assédio, o sujeito negou a situação. Em questão dos entorpecentes, ele relatou que havia comprado em Curitiba para uso pessoal.

A vítima mostrou interesse em representar criminalmente contra o indivíduo. Sendo assim, ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.