Homem é preso por manter a ex esposa em cárcere privado

Foto: divulgação

Uma moradora da rua Alagoas, no bairro Iguaçu, acionou a Guarda Municipal na tarde deste domingo, 10 de janeiro, relatando que possui medida protetiva contra o ex marido, e que ao acordar e abrir a porta da casa, foi surpreendida pelo mesmo, que havia pulado o muro. Ela disse que pediu para ele sair do terreno, mas foi empurrada para o interior da casa e depois agredida. Ainda no relato, a vítima contou que o agressor a manteve sem comunicação com ninguém, inclusive tapou sua boca para que não pudesse pedir socorro.

Quando conseguiu escapar, por das 15h, a mulher ligou para a Central da GM e pediu ajuda. Uma equipe se deslocou até a residência, prendeu o homem e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil para providências. De acordo com a GM, a mulher apresentava marcas visíveis no pescoço e em outras partes do corpo, decorrentes da violência sofrida.