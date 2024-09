Homem é preso por suspeita de violentar jovem de 20 anos

A Guarda Municipal de Araucária prendeu um homem de 34 anos por suspeita de abuso sexual contra uma jovem de 20 anos nesta quarta-feira, 18 de setembro, por volta de 21h. A vítima e o agressor são de Curitiba, mas a situação aconteceu na área rural da Colônia Cristina.

De acordo com informações oficiais, uma equipe estava realizando um patrulhamento pela região, quando avistou um veículo estacionado de forma suspeita em um lugar desabitado. Ao descerem da viatura para verificar melhor a situação, os agentes avistaram um homem e uma mulher andando em direção ao carro, onde o sujeito estaria puxando a vítima pelo braço. Ao ser questionada, a jovem disse aos policiais que o sujeito a estaria violentando.

Com isso, o homem foi abordado e resistiu no início, mas depois acabou acatando a ordem da equipe. Os agentes perceberam que o cinto e o zíper da calça do indivíduo estavam abertos, e que seu órgão genital estava à mostra. Ao ser revistado, foi encontrado em seu bolso um canivete automático com a lâmina de 10,5 cm e preservativos, já no carro foi encontrado um facão grande.

A vítima explicou que, por volta de 17h, havia se encontrado com o homem, que a levou até a área rural. Ela também contou que teria sido forçada a praticar sexo oral, mas que conseguiu fugir quando o agressor pretendia ir adiante com a violação. Entretanto, o homem conseguiu alcançá-la e a ameaçou, dizendo que se a jovem não cooperasse, ele iria matá-la e jogar seu corpo no rio.

A vítima, que estava bastante assustada com a situação, também disse que o sujeito havia usado cocaína alguns momentos antes.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Para evitar sua fuga e garantir a segurança dos agentes e da jovem, ele precisou ser levado com algemas.