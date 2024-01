Homem é preso por tentativa de feminicídio na noite deste sábado (27/01)

Na noite deste sábado (27), uma equipe da Guarda Municipal, que realizava patrulhamento preventivo na rua Minas Gerais, foi acionada por um veículo que também passava pela rua.

Os ocupantes do veículo informaram que estavam levando a sua mãe para a UPA, pois há pouco tinha sido esfaqueada pelo companheiro.

A equipe acompanhou eles até a UPA e coletaram informações preliminares com os filhos, que informaram que o pai era o autor e também passaram o endereço do local do crime, na Av. das Naturezas.

Além dessas informações, a equipe apurou que a vítima foi esfaqueada na região do abdômen durante uma discussão com o marido, que chegou muito agressivo. Os filhos entraram em luta corporal com o indivíduo para proteger a vida da mãe e após conseguirem conter o agressor, eles conseguiram sair em busca de socorro. A equipe se deslocou até o endereço e encontraram o agressor no local, ele foi preso e encaminhado para a UPA, pois foi ferido durante a luta corporal com os filhos.

A vítima estava consciente quando chegou a UPA e precisou ser encaminhada para o Hospital Municipal de Araucária, seu agressor será encaminhado para a Delegacia após receber alta médica.

Se você estiver em situação de perigo e precisar acionar as equipes da Guarda Municipal, disque 153.