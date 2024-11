Homem é preso por tráfico de drogas em distribuidora no bairro Capela Velha

Uma viatura da Polícia Militar estava realizando patrulhamento preventivo no bairro Capela Velha, ao passar pela Rua Beija-Flor, próximo a uma distribuidora conhecida pelas forças de segurança como ponto de venda de substâncias ilícitas. Ao perceber a presença dos policiais, um homem escondeu um objeto no bolso antes de se afastar rapidamente, seguindo em direção oposta à da viatura.

Diante da situação, os policiais realizaram abordagem ao indivíduo, durante a revista, foi encontrado no bolso direito do homem uma “bucha” de cocaína. Ao ser questionado sobre a droga, ele afirmou ser usuário e relatou ter adquirido por R$ 10,00 na distribuidora de bebidas. Ele foi encaminhado para a delegacia onde assinou um termo circunstanciado.

A guarnição então retornou à distribuidora para abordar o proprietário, ao ser questionado sobre a presença de substâncias ilícitas no local, ele negou. Contudo, durante a revista ao estabelecimento, os policiais encontraram, dentro de um pote de mel, 39 buchas de cocaína. Além disso, no caixa do comércio, foram localizados R$ 66,00 em notas de diversos valores.

Após ser informado de seus direitos, o homem não acatou os comandos de voz para colocar as mãos para trás, sendo necessário o uso de algemas. Ele foi então preso e encaminhado à Delegacia de Araucária.