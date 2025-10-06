Nesta segunda (6), no bairro Campina da Barra, uma equipe da Polícia Militar, realizou uma abordagem que resultou na prisão de um indivíduo por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe da guarnição Supletiva Bravo observou um homem em atitude suspeita que, ao perceber a presença policial, tentou fugir. Os policiais realizaram a abordagem e, durante a busca pessoal, encontraram com o suspeito 23,4 gramas de maconha, R$ 48 em dinheiro trocado e um aparelho celular.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis.