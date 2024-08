Homem é preso por violência doméstica na semana do aniversário da Lei Maria da Penha

Nesta quarta-feira, 07 de agosto, é comemorado os 18 anos em que a Lei Maria da Penha foi sancionada. A lei leva o nome da Maria da Penha Maia Fernandes, uma farmacêutica que, após sofrer uma tentativa de feminicídio do marido, acabou ficando paraplégica.

Mesmo com uma lei em favor das mulheres, infelizmente, ainda são muito recorrentes os casos de violência doméstica em nosso país.

Aqui em Araucária, a Guarda Municipal possui uma força especial focada apenas em atender casos envolvendo a Lei Maria da Penha. Além disso, também existe a Delegacia da Mulher e do Adolescente, onde as vítimas recebem atendimento especializado.

Nesta semana, a GMA atendeu mais uma ocorrência de violência doméstica. A situação aconteceu na noite de terça-feira, 06 de agosto, por volta de 22h, na rua Paulo Cantador, no bairro Costeira.

A equipe foi acionada por um morador, que relatou ter escutado coisas quebrando e seu vizinho ameaçando a esposa. No local, a vítima explicou aos agentes que tinha ido fazer uma sessão de hemodiálise, e ao chegar em casa foi preparar o jantar. Um tempo depois seu marido chegou chutando a porta, em um estado alterado de embriaguez. Em seguida, o sujeito começou a quebrar objetos e móveis da casa.

Ele também teria segurado a moça pelos braços, a xingando e a ameaçando de morte. Além disso, ela relata que o marido também havia ofendido seu pai, que estava presente no momento.

Felizmente, a vítima não estava com nenhum sinal de agressão. Diante disso e do interesse da mulher em representar contra o homem, ambos foram encaminhados em viaturas separadas para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis.