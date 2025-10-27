Na tarde deste domingo (26), uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR), foi acionada via Central de Atendimento para prestar apoio ao SAMU em ocorrência registrada na Rua das Orquídeas, no bairro Campina da Barra.

No local, além do SAMU, já se encontravam equipes da Guarda Municipal. As equipes realizavam o atendimento de uma vítima do sexo masculino, ainda não identificada, que se encontrava inconsciente e apresentava ferimentos nas costas, aparentemente provocados por arma branca.

Até o momento do regristro do boletim, não havia sido possível identificar a vítima nem localizar o possível autor, que teria fugido do local. A equipe policial permaneceu em apoio ao SAMU durante o atendimento, ocasião em que foi solicitado o apoio aéreo do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). O helicóptero realizou o transporte da vítima, que foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador.