Homem embriagado agride a esposa e filho aciona a polícia

A Guarda Municipal de Araucária atendeu mais uma ocorrência envolvendo violência doméstica. Dessa vez na Rua Guadalajara, no Centro, por volta de 22h15 de segunda-feira (16/10). Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima acompanhada de seu filho, ela já esperava a equipe na calçada.

De acordo com o relato da mulher, ela teria chegado em casa após ter ido à academia, e foi fazer as tarefas domésticas. Seu marido chegou logo em seguida, embriagado, pediu a senha do aparelho celular dela, e após a vítima negar, o sujeito teria ficado irritado e partiu para a agressão. Ele a pegou pelos braços e a jogou no chão, em seguida pegando suas pernas e a arrastando para fora da residência, ordenando que ela saísse de casa. A moça então ligou para seu filho, que de imediato entrou em contato com a Guarda Municipal.

O agressor foi abordado pelos agentes, e diante do interesse da vítima em representar criminalmente contra ele, foi encaminhado à Delegacia para as providências cabíveis.

Edição n.º 1385