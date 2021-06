Homem embriagado atropela, ameaça pessoas com faca e joga veículo contra guardas municipais

Foto: divulgação

Por volta das 02h15 da madrugada deste domingo, 27 de junho, um homem visivelmente embriagado, atropelou um senhor na rua Crisântemo, no bairro Campina da Barra. Uma equipe da Guarda MUnicipal foi até o local para prestar atendimento ao que seria uma briga de vizinhos, mas quando chegou no endereço, se deparou com um homem caído na rua. Segundo parentes, ele teria sido vítima de atropelamento por um veículo Gol de cor branca. Familiares relataram ainda, que após o acidente, o condutor do gol teria ameaçado as pessoas que ali estavam com uma faca. A GM acionou o Samu para atender a vítima, que foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador.

Com apoio de outras viaturas, a equipe passou a patrulhar o bairro em busca do veículo. Já na rua Begônia, no mesmo bairro, as equipes abordaram um grupo de jovens, porém nada ilícito foi encontrado com eles. No entanto, quando terminavam a abordagem, o Gol de cor branca apareceu na rua e o motorista acelerou em direção das pessoas e das equipes policiais, sendo necessário um disparo de arma de fogo em direção aos pneus do veículo para pará-lo. O condutor foi abordado, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as testemunhas do atropelamento, o veículo e a faca, para medidas cabíveis.