Homem envolvido com tráfico de drogas morre durante confronto com a polícia

Foto: Marco Charneski

Na noite de domingo, 9 de maio, por volta das 22h45, a Polícia Militar de Araucária fazia um patrulhamento pela rua Antonio Mendes, no bairro Costeira, em um local já conhecido pelo tráfico de drogas, quando se deparou com quatro indivíduos, em atitudes suspeitas. O grupo, que estava nos fundos da quadra, foi abordado pela equipe. Três deles acataram a ordem e se colocaram em posição de abordagem, no entanto, o quarto suspeito se negou a colocar as mãos sobre a cabeça, ficou extremamente nervoso e agitado, e tentou acessar um buraco no muro, que dá acesso a um matagal.

Diante da recusa, os policiais continuaram dando ordens de abordagem, em vão. Enquanto os três abordados (sendo dois homens e uma mulher) eram revistados, o rapaz que se negava em colocar as mãos na cabeça, sacou um revólver da cintura e efetuou dois disparos de arma de fogo contra a equipe policial, que se obrigou a revidar a agressão. Aproveitando-se da confusão, os outros dois rapazes e a mulher, acabaram fugindo local.

Em determinado momento, o atirador cessou fogo e a PM teve que afastar a arma do seu alcance, visto que, mesmo caído, ele ainda esboçava reações. A arma usada por ele era um revólver marca calibre 38 especial, com 6 munições, sendo 4 intactas e 2 deflagradas. Encerrado o confronto, a PM acionou o Siate, que acabou constatando o óbito do suspeito.

A equipe policial ainda fez buscas nas proximidades e localizou uma mochila preta com diversas drogas, sendo 54 pedras de crack com peso total de 7,7 gramas, além de 355 gramas de maconha, divididas em 36 porções, além de uma balança de precisão. No bolso da calça jeans do indivíduo que entrou em óbito também foram encontradas 36 pedras prontas para a venda, pesando 4,5 gramas, e duas porções de maconha pesando 10 gramas, fracionadas em embalagens tipo zip lock e 18 reais em dinheiro, em notas trocadas.