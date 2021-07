Homem envolvido com tráfico morre em confronto com a PM no Campina da Barra

Foto: divulgação

Na noite desta sexta-feira, 30 de junho, um homem de 40 anos, envolvido com o tráfico de drogas no bairro Campina da Barra, foi morto durante um confronto com a Polícia Militar de Araucária. Tudo começou quando a PM foi acionada para averiguar uma situação de tráfico, que estaria ocorrendo na região, próximo a uma pizzaria. No endereço, o motorista de um veículo Pálio preto, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga.

Houve uma perseguição por cerca de 1km, por várias ruas do bairro, com troca de tiros entre suspeito e policiais, até que a PM conseguiu interceptar o veículo na rua Lótus, esquina com a rua das Flores. No momento da abordagem, o condutor do Pálio desembarcou atirando contra a equipe, que revidou a agressão. No revide, Charles Eduardo Lemos, 40 anos, acabou entrando em óbito. Segundo a PM, o suspeito era morador do jardim Tupy, no bairro Campina da Barra, e já tinha passagens pela polícia. Na ação também foram apreendidas uma arma, uma quantidade de drogas embaladas em pequenos sacos plásticos e várias cédulas de dinheiro, em notas trocadas. O corpo de Charles foi recolhido ao Instituto Médico legal, em Curitiba.