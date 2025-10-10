O motorista que se envolveu em um acidente que resultou na morte do motoqueiro Ruan Correa da Silva, 36 anos, no domingo, 05 de outubro, já saiu da prisão. Ele não precisou pagar fiança, mas terá que cumprir algumas medidas cautelares.

Câmeras de segurança que registraram o acidente mostraram que o condutor do carro não teve como evitar a colisão. Ele, no entanto, acabou sendo detido pela Guarda Municipal por ter deixado o local sem prestar socorro.

“O motorista foi interrogado e não lhe foi arbitrada fiança, porém ele deverá cumprir as medidas cautelares, como o comparecimento a todos os atos do processo, proibição de se ausentar da cidade por mais de 30 dias, entre outras”, explicou o delegado Erineu Portes.

O acidente ocorreu na rua Marcelino Jasinski, no bairro Sabiá, próximo da alça de acesso à BR-476. Apesar de todos os esforços das equipes médicas, o motoqueiro não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local.