Homem esperou medida protetiva perder a validade para invadir a casa e agredir a ex-esposa

Araucária registra mais um caso de violência doméstica pela Lei Maria da Penha. Dessa vez a ocorrência aconteceu na Rua Jardineira, no bairro Campina da Barra, por volta de 21h50 de sexta-feira, 20 de outubro. Quando os agentes chegaram no endereço em questão, se depararam com o agressor no portão da casa da vítima.

Ao conversarem com a mulher, ela relata que já possuía uma medida protetiva contra o sujeito até poucos dias atrás. Entretanto, enquanto a ordem judicial estava vigente, o homem respeitava e se mantinha longe, mas após perder a validade, ele voltou a tentar se aproximar.

Tanto que, invadiu a residência e agrediu a ex-companheira, a deixando com machucados na boca, peito e pescoço. Diante de toda a situação de invasão de domicílio e agressão, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à delegacia para as medidas cabíveis.