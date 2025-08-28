A Delegacia de Polícia Civil de Araucária prossegue com as investigações em torno do homicídio de Eduardo de Souza Lima, 35 anos, ocorrido na noite desta sexta-feira, 22 de agosto, na esquina das ruas Padre Aldo Seidel com Pôr do Sol, no bairro Capela Velha. Segundo a DP, Eduardo tinha um mandado de prisão em seu desfavor, emitido pelo Tribunal do Juri de Curitiba, porém o crime cometido por ele não foi divulgado.

Ainda conforme a delegacia, as investigações em torno da autoria do crime ainda não são consistentes, assim como não há elementos suficientes para desvendar a motivação.

No dia do crime, a equipe da ROMU da Guarda Municipal de Araucária foi acionada via rádio para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública. De acordo com a denúncia, muitos tiros teriam sido efetuados, atingindo a vítima, que estava caída na via. Durante a verificação inicial da cena do crime, a GMA encontrou várias cápsulas de pistola calibre .40 e marcas de disparos em um muro próximo ao corpo.

