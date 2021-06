Homem fica gravemente ferido após ter veículo atingido por dois caminhões

Foto: Marco Charneski

Um homem ficou gravemente ferido após ter se envolvido em um acidente no final da tarde desta sexta-feira, 18 de junho, na Rodovia do Xisto, próximo à entrada de Lagoa Grande. Segundo informações, o condutor de um Voyage prata, tentou acessar a estrada secundária, mas acabou entrando na rodovia pela contramão e foi colhido de frente por um caminhão. O motorista do caminhão ainda tentou segurar, mas não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, o veículo rodou na pista e acabou sendo atingido por um segundo caminhão.

Um guarda municipal de Araucária que estava de folga e passava pelo local, parou para prestar socorro. Ele realizou o primeiro atendimento e fez a estabilização da cervical do motorista – ainda preso no interior do veículo – até a chegada do Siate. Bombeiros retiraram o homem das ferragens, e socorristas a encaminharam para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba.