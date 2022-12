Homem flagrado agredindo a esposa é preso pela GM

Na tarde da última terça-feira (27/12), um casal discutiu dentro do carro em frente à sede da Guarda Municipal. Durante a discussão o homem agrediu sua esposa, quando ela pediu socorro, um agente que fazia a segurança da entrada da sede ouviu os gritos e foi tentar intervir, a vítima tentou sair do carro porém o agressor arrancou com o veículo.







O agente avisou a equipe da Patrulha Maria da Penha (PMP), dois agentes da PMP, GM Colaço e GM Nunes, saíram rapidamente atrás do veículo do casal.

Os policiais conseguiram abordar o carro na Rua João Assef, já no sentido contrário. A vítima já não estava mais no veículo, o agressor ao ser questionado disse que ela estaria no mato, no final da rua, outra equipe foi ao encontro da vítima que relatou ter sido agredida pelo companheiro e que ele também tentou atropelá-la, ela feriu a mão quando pulou do carro em movimento, após o agressor ameaçá-la de morte.

Diante dos fatos e da vítima querer representar criminalmente contra o agressor, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à autoridade policial de plantão, para as providências de Polícia Judiciária.