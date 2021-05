Homem furta cabos elétricos de escola é preso pela GMA

Foto: divulgação

No sábado, 22 de maio, mais uma escola foi atacada por vândalos. Por volta das 20h30, uma equipe da Guarda Municipal foi verificar uma queda de energia na Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka, no Centro, e ao chegar no local, constatou que parte da fiação elétrica havia sido cortada e retirada, ocasionando o disparo do alarme, que é monitorado pela GM.

Duas equipes já estavam perto da escola, à procura de um homem que tinha praticado um roubo contra uma mulher e a esfaqueado, sendo necessário o encaminhamento da vítima ao Hospital Municipal pelos socorristas do Siate. Uma delas acabou abordando um homem e, ao revistar a mochila que ele carregava, encontrou a fiação que havia sido cortada da escola. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências.